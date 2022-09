EESTI NAINE KUTSUB: Teeme 9. oktoobril miljon sammu vaimse tervise heaks!

10. oktoobril on ülemaailmne vaimse tervise päev ning selle teemale tähelepanu pööramiseks kutsub ajakiri Eesti Naine juba kolmandat aastat kõiki liikuma. Kutsume kõiki tegema samme pühapäeval, 9. oktoobril. Nimelt on just liikumine üks võimalustest hoida oma vaimset tervist tasakaalus.