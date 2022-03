Kuidas tulla olevikuga paremini toime, vabastada meel ärevusest ja lahustada stressi? Lihtsad harjutused

Kulutame palju aega sellele, et lahendame mõttes probleeme, plaanime tulevikku ja analüüsime minevikus toimunut. See teeb meid vastuvõtlikuks stressile, ärevusele ja depressioonile.

Rohkem hetkele keskendumine parandab tuju ja aitab vähem muretseda. Siin tulebki appi mindfulness ehk õpetus teadvelolekust. Lavastaja, näitleja ja psühholoogiahuvilise Loore Martma jaoks on mindfulness praktikate kogum – harjutused, mida iga päev teha, et teadlikku kohalolu ja hinnangute-vaba hetkes olemist saavutada. “Meie igapäevaelus on paljuski automatiseeritud, lisaks elame mineviku-mõtetes või tulevikulootustes, nii et käesolev hetk kipub ununema,” räägib Martma. Hetkes olemise raskust näitab hästi see, et peame sageli meenutama, kas kodust lahkudes ikka panime ukse lukku ja lülitasime pliidi välja. Need võivad olla nii automaatsed tegevused, et peame koju tagasi minema ja tehtus veenduma.

Psühholoogi ja olevikuterapeudi Helena Väljaste sõnul aitab mindfulness märgata, mis on meie sees. Info ülekülluse tõttu peame tegema teadlikke valikuid, vastasel juhul ei tule me nüüdisaegse ühiskonna ootuste ja korraldusega toime. “Kuna paljud inimesed on hädas ja õnnetud, annab mindfulness võimaluse juhtida ennast ja oma meeleolu,” räägib ta.

Artiklist leiad hulga kõigile jõukohaseid lihtsaid meelerahu taastamise harjutusi nii iseseisvaks praktiseerimiseks kui ka lühikesi juhendatud helirännakuid Vaikuseminutitelt.