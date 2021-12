EESTI NAISE KONTSERT | Mari Jürjens: "Tähtis on olla enda vastu hea"

„Ma ei kipu väga reisima, olen eluaeg olnud kodukana, aga see, et mind kutsuti ja Jaapanis oodati, oli lihtsalt nii tore!” rõõmustab Mari. „Eestlased ja jaapanlased on väga sarnased. Näiteks ühine alandlikkus: kuidas me ei kipu endast rääkima, aga kui lõpuks räägime, siis väga ausalt. Või suur tänulikkus ja tundlikkus. Mind alguses üllatas, et jaapanlased kuulavad kontserti silmad kinni, ja kui lugu lõpeb, on esialgu vaikus ja alles siis tuleb aplaus.”