Lugude tervendav jõud. Kuidas töötab kirjandusteraapia ja millist kasu sellest saame?

Teraapia üksi või rühmas

Biblioteraapiat võib teha ka rühmas, milles osalejad saavad kirjutamisülesandeid, loevad üksteisele oma tekste, jutustavad lugusid ja peegeldavad tundeelu. Eelnev loomingulise kirjutamise kogemus või grammatika pole seejuures üldse tähtsad. Berit on tunnetanud, et kui tegu on võõrastega, ei peaks rühma suureks ajama: seitse-kaheksa on sobiv seltskond, kus igaüks saab veel sõna sekka öelda. Teisalt võib loovkirjutamist teha ka suurema kambaga – näiteks töökollektiiviga – eeldusel, et inimesed juba üksteist teavad.

Rühma iganädalane kohtumine pakub osalistele vaheldust ja kosutab vaimu. Kohale tullakse teadmisega, et see on “aeg ise­endale” ning saab tegeleda omaenese elu korrastamisega. “Kõige rohkem olen saanud tagasisidet, et inimesed poleks uskunud, et nad võivad võõrastega niimoodi rääkida – ilma hirmuta, et neid reedetakse või et keegi mõistab nad hukka. Need väiksed niidikesed, mis teraapias inimeste vahel tekivad, jäävad. Pole vahet, kas nad hiljem elus kohtuvad: nad on saanud kogemuse, et võõras inimene võib olla turvaline vestluspartner ja et suurem osa inimesi on heasoovlikud.”