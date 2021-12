VASTA KÜSIMUSTIKULE | Aita neid, kelle vaimne tervis vajab abi

Eestis on väga vähe infot selle kohta, mis on olulisemad takistused vaimse tervise muredele abi otsimisel ja saamisel. Sinu vastused aitavad kaasa vaimsele tervisele ja heaolule keskenduva Eesti Inimuuringu Aruande 2023 koostamisele ning vastuste toel saab peaasi.ee naiskond illustreerida seda, millised on inimeste kogemused vaimse tervise toe ja abi saamise maastikul. Küsimustik on mõeldud kõigile, kel on elu jooksul olnud mõni vaimse tervisega seonduv mure või selle kahtlus. Vastama on oodatud kõik inimesed, kes: