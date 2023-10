Ligi 20 protsenti inimestest on nartsissistid, aga kuidas neid ära tunda? Siin on viis alatüüpi

Kolm last sündisid riburada. Martin soovis palju lapsi. Ta on teinekord abiks ka, aga tal on alati väga palju tööd. Kuid kodune Katrin peab igat senti lunima ja see natuke alandab. Martinile meeldib, kui Katrin on füüsiliselt heas vormis, ütleb seda välja ka.

Tundub nagu tavaline pereelu – üks käib tööl ja teine kasvatab lapsi? Ilmselt on mehe puhul siiski tegemist nartsissistiga, kes ei mõista Katrini tundeid. Esitab suuri nõudmisi välimusele, isegi kui naine on kurnatusest kokku kukkumas. Mees on rahaasjus kontrolliv. Suhtes on küll seks, aga pole hellust ja kaasade vahele on tekkinud tühjus. Martin on iseendaga rahul – kõik läheb nii, nagu tema tahab. Naine mõistab, et midagi on valesti, kuid loodab, et ühel päeval kõik muutub…