NUTIAJASTU NUHTLUS | Järjest enam noori kurdavad kehva mälu üle

Kui veel paarkümmend aastat tagasi oli tavaline, et valisime mälu järgi telefoninumbreid või arvutasime käigu pealt peast, siis tehnika on muutnud meid mugavaks. Mitut telefoni­numbrit suudad nüüdsama meenutada?

“Nutitelefonides on tohutu infohulk,” ütleb mälutreener Reet Trei. “Väga hea, kui inimene õpib, kuidas telefoni abil infot otsida, või oskab äppe alla laadida, aga kui ta sõltub telefonist ja oma aju üldse ei kasuta, siis see on jällegi halb.” Tänapäeval ei pea sugugi paika, et kehv mälu on vaid vana­inimeste probleem. See kimbutab järjest enam noori, kes kasvavadki nutiajastul.