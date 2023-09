ENESEANALÜÜS | Kas ka sina oled töönarkomaan? Miks sellest sõltuvusest vabaneda ja kuidas seda teha?

Töösõltlane elab fantaasias, et kui ta jõuab karjääris küllalt kaugele ja pidevalt tööd teeb, siis saab ta lõpuks puhata ja nautida majanduslikku iseseisvust. Reaalsus on pigem see, et lähedasteks suheteks ei jätku aega ega energiat ja kannatatakse üksilduse all.

FOTO: Roman Samborskyi | Shutterstock