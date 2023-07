4 head nippi, kuidas muuta oma tööpäev inspireerivaks ja nauditavaks

Psühholoogid ütlevad, et miski ei tee meid õnnelikumaks kui omaenda valearvamuste ümberlükkamine. End avada ja proovida või teha iga päev midagi uut võib olla hirmutav, kuna meil puudub sellega seotud kogemus. Aja jooksul aga koged, et uutest asjadest sünnib palju head ning sa tunned ennast mugavamalt. Püüa seada asjad nii, et õpid ja koged iga päev midagi uut.

2. Ole terve, aktiivne ja heas vormis

Hea vormi ning edukuse vahel on teaduslikult tõestatud seosed. 72% uuritavatest on öelnud, et tööpäeval trenni tegemine parandab oluliselt nende ajahaldust ning 79%, et nende vaimne võimekus ning suhted teistega on paranenud märkimisväärselt. 74% ütles, et täna tööpäevasele treeningule tulevad nad oma töökoormusega paremini toime. Kui soovid olla erk terve päev, proovi ärgata pisut varem ning tee väike treening juba enne tööle minemist. Väga hästi mõjub ka treening lõunapausil, kui see vähegi võimalikuks osutub.

3. Kasuta oma aega targalt

Töö täidab su pea lugematute mõtete, ideede, tegevusnimekirjade ja kohustustega. Kuid aju töötab nagu teised lihasedki. Selleks, et jaksata, pead regulaarselt tegema väikesi pause. Tee väljas 5-minutiline jalutuskäik, kuid jäta telefon töölauale. Lülita oma aju korraks täiesti välja. Hinga värsket õhku ja meenuta, et su elus on veel palju muudki.

4. Ära kuluta aega koosolekutele

Väga palju aega läheb raisku koosolekutel. Veendu, et kõik, kes koosolekul osalevad, on erksad ja fokusseeritud. Palu inimestel ära panna telefonid ja arvutid, mis viivad tähelepanu oluliselt kõrvale ning kirjutada märkmed käsitsi. Et vältida teemast kõrvalekaldumisi, saada koosoleku teemad juba varem osalejatele, et nad oleksid valmis aktiivselt sekkuma. Veendu, et vajalikud esitlused, vahendid ja materjalid on juba enne koosolekut valmis. Kindlasti võta paari lausega iga teema lõpetuseks see kokku, selgitamaks, mida on tehtud ja mida tuleks veel teha.