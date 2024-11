FOTOD JA VIDEO | Leelo Tungal, Anne Veski ja teised armastatud näod! Eesti Naine tähistas parimas seltskonnas Sajandi naise väljakuulutamist

„Ajakirja 100. juubeliaasta puhul andsime sõna oma lugejatele, kellega koostöös selgusidki sajandi Eesti naised. Muidugi, naisi, keda võiks samuti sajandi Eesti naiseks nimetada, on palju rohkem, kui ajakirja kaante vahele jõudis. On mõjukaid daame, kes jäid napilt-napilt esikümnest välja. On neid, kes on pingerea lõpus, kuid kelle panus meie ellu ja ajastusse vääriks samuti esiletõstmist,“ lausus Mari-Liis Helvik, ajakirja peatoimetaja.