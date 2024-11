Siin see on: ajakirja Eesti Naine 100. aasta kulminatsioon! Sel puhul on meil au välja kuulutada sajandi Eesti naised – naised, kes on olnud või on praegu Eesti ühiskonnas mõjukad ja keda me kõik teame. Sajandi naisi portreteerivad ajastu silmapaistvad ajakirjanikud.