FOTOD | Unusta must! Moeteadlikud naised kannavad sel sügisel hoopis üht kütkestavamat tooni kontskingi

Punane on hetkel kingamaailma kõige popim värvitoon.

Kui juba lõppenud suvel olid punased kingad moemaailmas ülipopulaarsed, siis sügise tulekuga on moesõprade lemmiktoon läinud lihtsalt grammi võrra tumedamaks. Näiteks kandis näitleja Elizabeth Olsen hiljuti Los Angeleses toimunud sündmusel stiilseid terava ninaga burgundiavärvi kingi koos süsimusta ülikonnaga. Kuna tal on eriti stiilsed kaksikutest õed, kellelt nõu küsida, ei ole üllatav, et noorim Olsen oli üks esimesi, kes selle värske sügistrendi omaks võttis.