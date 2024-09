KUULA | Heelia Sillamaaga sotsiaalmeedia mõjust vaimsele tervisele: suurem osa sisuloojaid on aru saanud, et ei taheta näha roboteid, vaid pärisinimesi

Heelia räägib lähemalt, mida sisuloojana tegutsemine endast reaalselt kujutab, ning avab telgitagused, kuidas on pidev online’is olek teda mõjutanud. Mis on sisuloomise surve? Mis on see külg, mida kaadri tagant ei nähta? Lisaks jagab sisulooja mõned nõksud, mida kasutada, et välitda sisuloomise töös läbipõlemist vältida. Mida enda vaimse tervise hoidmiseks teha? Kuidas eraldada tööd isiklikust elust? Kui olulised on piirid ja kui olulised tööst aeg-ajalt puhata?

Räägime ka sellest, kas ja millised on võimalikud tekkivad vaimse tervise mured nii sisuloojal kui tarbijal, mis on FOMO ehk ilmajäämishirm ja kuidas see meid mõjutab, ja mida arvab Heelia Austraalia plaanist keelata alla kuueteistaastastele sotsiaalmeedia kasutamine täielikult.

Saade on soovituslik ka lapsevanematele, et aidata neil mõista, kuidas toetada oma last, kui ta soovib tegeleda sotsiaalmeediasse sisu loomisega, ja kuidas suunata last teadlikult ja ohutumalt sealset sisu tarbima.

Sotsiaalmeedia mõjutab nii noori kui ka täiskasvanuid mitmeil viisil, pakkudes nii positiivseid kui negatiivseid mõjusid. Kasulik külg on ligipääs teadmistele ja võimalus end vabalt väljendada. Teisalt võib sellega kaasneda ärevus, depressioon ja madal enesehinnang. Seetõttu ongi oluline sotsiaalmeedia teadlik ja mõõdukas tarbimine.