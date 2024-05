„Kust läheks sinu piir?“ Heelia Sillamaa ausalt sellest, mis tunne on sisuloojana tasuta asju saada

Millise imetlusega ma vaatasin teismeikka jõudes sõbrannadel külas käies vannitubasid, kus kreemipurgid ja lõhnaõlipudelid ei tahtnud kraanikausi äärele ära mahtuda. Minu hipilik ema ei kasutanud isegi meiki, kreemidest ja muudest toredustest rääkimatagi. Aga näe, teistel olid kodud, kus üks kreemipurk ajas teist taga. Ma olin kindel, et nii kui ma ise tööle lähen, hakkan mina ka normaalsemat elu elama. Jah, ma teadsin, et olemas on ka täielik vaesus ja mul on niigi elus vedanud, aga palun näidake mulle teismelist, kelle jaoks on suuremaks argumendiks see, et keegi kusagil on sinust vaesem, kui see, et sinu sõpradel on sinust rohkem. Mitte, et ma oleksin oma vanemates kuidagi pettunud olnud. Aastate jooksul nägin isegi, kuidas nende säästupoliitika kandis vilja ja ajal, kui paljud teised virelesid, saime meie vana korterit maha müümata kolida täiesti uude ning suuremasse korterisse. Korterisse, kus mul oli omaenda tuba!