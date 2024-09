FOTO | Tõeline au! Margot Robbie valiti maailma ikoonilisima parfüümi uueks kampaanianäoks

2018. aastast moemaja saadikuna tegutsenud Robbie on üks paljudest suurepärastest näitlejatest, kes on Chaneli unikaalset parfüümi esindama valitud. „Usun, et CHANEL N°5 on üks kõige ikoonilisemaid lõhnu maailmas. On imeline olla osa sellest,“ kommenteeris näitleja nendevahelist koostööd. „Selle lõhnaga on läbi aastate seostatud nii mitmeid muljetavaldavaid näitlejaid. Mul on väga suur au kuuluda sellesse uskumatult talendikate naiste nimekirja.“