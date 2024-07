Chaneli ja Marilyn Monroe sõprus kestab ka rohkem kui 70 aastat peale legendaarset intervjuud

„Sarnaselt No. 5-le on Marilynis midagi niivõrd universaalset ja samal ajal väga intiimset,“ sõnas Chaneli esindaja Thomas du Pré de Saint Maur moeajakirjale Vogue antud eksklusiivses intervjuus. Muuseas, tegemist on juba teise korraga, mil Chanel Monroe’le aukummarduse teeb, sest ka 2013. aastal oli näitlejatar parfüümi esindusnäoks. „Ta on oma elujõuga ülim staar, kuid samas kehastab ka täiuslikku naiselikkust sellele omases hapruses ja vigadega.“

Siiski, kuigi Monroe kandis originaalse koostisega parfüümi, siis temast inspireeritud Drop-pudelis peitub 2016. aastal lansseeritud No. 5 L’Eau, mis peegeldab paremini uue pudeli disaini ja kaasaegseid ilutrende. „Valmistasime No. 5 L’Eau, et näidata No. 5 uues valguses ja soovides üllatada kõiki, kes arvavad, et nad juba teavad seda lõhna,“ selgitas Chaneli parfümeer Olivier Polge. Kuigi algne No. 5 aroom on selgelt äratuntav, siis nüüd on see segatud jasmiini, roosiõite, ilang-ilangi, tsirtuseliste ja seedripuu akordidega. Nii sündiski Polge „värskem, palju kergem versioon No. 5-st“.