Heidit Kaio: olen kogu elu tundnud end oma kehas ebakindlalt, kuid see muutus. Mis juhtus?

Ma olen elu aeg, noorest saati olnud oma keha suhtes ebakindel. Ja kui ma enamuse ajast arvasin, et see on midagi mulle ainuomast, siis nüüdseks olen aru saanud, et see on enamikele naistele ainuomane ja ei sõltu mitte kuidagi vastassugupoole suhtumisest.