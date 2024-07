Naiste Hääl 20. juulil Kultuurikatlas: kuidas on lood Eestis naiste õigustega ja mida me tahame muuta?

Mindvalley kaasasutaja, eestlanna Kristina Mänd-Lakhiani eestvedamisel toimub 20. juulil, 2024 Kultuurikatlas, Tallinnas ühepäevane eestikeelne sündmus spetsiaalselt naistele. „Olen oma loomult alati olnud naiste õiguste eest väljas ja olles ise elanud pool elu väljaspool kodumaad, näen, et meil on siin veel natuke maad minna. Sel aastal saab minu südameasjaks panna kokku üks inspireeriv sündmus just naistele, kus saame ausalt ja avatult rääkida naise rollist ühiskonnas,“ lisas Mänd-Lakhiani, kes on enesearengu valdkonnas tegutsenud üle kahekümne aasta.

„Me tuleme kokku, et jagada haaravaid kogemuslugusid, vestelda põhjapanevatel teemadel, jagada silmiavavaid fakte ning koos inspireeruda - kõike selleks, et ühiskond saaks vabam, kaasavam ja õiglasem. Seejuures tuleb rõhutada, et sündmus pole meeste vastu, vaid kaasava ja koostöötava ühiskonna poolt. See on ruum aruteludeks, millest muidu ei osata või ei taheta Eesti ühiskonnas rääkida. Koht jagamiseks ja teineteisele õlg-õla tunde loomiseks, koos arutamiseks ja julguse andmiseks,“ ütleb ta.