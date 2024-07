FOTO | Printsess Catherine’i ema väisas tütre asemel Wimbledoni turniiri! Rõivastus oli valitud viimase auks

Ajakirjale Good Housekeeping antud intervjuus jagas Carole ka, kui lähedane ta oma tütre ja tolle kolme lapsega on. „Tunnen, et see on mu laste töö anda edasi kõik, mis nad usuvad, et on nende laste jaoks oluline. See juhtub niikuinii. Kahtlustan, et tegemist on tööeetikaga, sest tean, et olen selle enda lastele edasi andnud. Olen püüdunud olla vanaema ja ämm, kes neid kuulab,“ jagas ta. „Oleme kõik jätkuvalt lähedased, sest meie suhted on arenenud ajal, mil minu lapsed said lapsevanemateks. Olen loodetavasti õppinud olema tark vanaema. Ma tean, kui raske oli mul oma lapsi kasvatada, investeerime neisse ju nii palju aega, ja ei taha kõiketeadvat vanaema pidevalt segama.“