Juulikuu Eesti Naise moelugu räägib naiselikust moest ja peaasjalikult lillemustrite populaarsusest. Tiina Talumehe loomingus on taimed aukohal, kollektsioonides on olnud nii graafilisi oksi, õrnu Jaapani kirsiõisi kui ka Andaluusia flamenko tulipunaseid roose. Uurisime Tiinalt, milline on tema lemmiklill ja kust sai vaimustus lillemustrite vastu alguse.