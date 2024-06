FOTO | Staaride uued lemmikud? Anne Hathaway kandis selle suve kõige popimaid balleriinasid

Anne Hathaway pole muuseas ainuke kuulsus, kes võrkkingakestes kõik oma kümme varvast paljastanud. Neid jalavarje armastavad ka näiteks Jennifer Lawrence, Sofia Richie ja mitmed teised moesõbrad. „Kohe, kui neid nägin, olin armunud,“ õhkas ajakirja Glamour moetoimetaja Eniola Dare oma Alaïa moefirma balleriinade üle. „Need on suveks - ja puhkusteks! - ideaalsed. Lisaks sellele, et need on supermugavad, võib neid kanda sõna otseses mõttes kõigega.“