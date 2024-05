Meeldib või ei meeldi? Selle suve trendikamad kingad on nii mõnelegi tuttavad

Nimelt on kõige trendikamad balleriinad kaetud võrguga, lastes tänu sellele ka jalgadel paremini hingata. See moesuund on kujunenud juba aastaid, vahendab moeveeb Refinery29. Näiteks esitles Bottega Veneta moemaja juba oma 2019. aasta pre-fall kollektsioonis varbaid paljastavaid balleriinasid, mis olid muuseas varustatud kontsaga. 2020. aastal tõi moefirma The Row turule sokilaadse disainiga võrguga kaetud sussid, mis on kindlasti inspireerinud balleriinasid, mis tänavu populaarsust koguvad.