Ühest küljest on tänuväärne, et noored räägivad avatumalt vaimse tervise teemadel ning et psühholoogiliste raskuste ilmnedes on võimalik leida netiavarustest probleemile kiiresti peegeldust ja esmatasandi nõuandeid. Kui psühholoogi poole pöördumine jääb paljudele kättesaamatuks luksusteenuseks, siis sotsiaalmeedia vahendusel võib vajalik „müksatus“ enesetunde parenemise suunas olla vaid mõne kliki kaugusel.