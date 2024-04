JUHTKIRI | Peatoimetaja Heidit Kaio: jutt võimalikust sõjast on mõeldud tarbimiseks Lääne-Euroopa heaoluriikides

Hiiumaa. Looduse värvid on pruun ja beež. Tihedas udus joonistuvad kadakad ja raagus puud. Rannasopid on jääs. Olen külas Mardihansu lahe ääres talus, maadel, kus pere esivanemad on elanud 400 aastat. Kaugeim võimalik teadmine, mida meil Eestis on võimalik tekitada. Et oldi paiksed, siis ilmselt elati samas varemgi.