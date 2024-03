Kaja Kärneri soovitus noortele: iseendale truuks jääda – see on inimeseks olemise juures kõige põhilisem

Küsimusele, et millist esivanemate tarkust ta tänapäeva noortele omalt poolt edasi annaks, vastab pool sajandit raadiokuulajaid oma erilise hääletämbri, ilusa keelekasutuse ja meisterliku professionaalsusega rõõmustanud raadiotegija, et oluline on iseendaks jäämise oskus, mida tuleb vahel ka läbi vigade õppida. „Iseendale truuks jääda – see on inimeseks olemise juures kõige põhilisem. Teha seda, mis sel hetkel tundub nii oluline, et ei saa tegemata jätta, aga mitte teha neid asju, mida kunagi hiljem peaks hirmsasti häbenema. Elada nii, et teistele ja ka iseendale liiga palju liiga ei tee. Aga eks see tõdemus, mis oleks võinud kahekümneselt selge olla, jõuab kohale peale neljakümnendaid eluaastaid,“ nendib Kaja Kärner.