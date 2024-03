KUULA | Legendaarne raadioajakirjanik Kaja Kärner: oleme ajastus, kus ajakirjandus võimendab konflikti ja polariseerumist

Kas see muutub – ei oska öelda. Kui muutub, siis mingi väga ränga olukorra järel kui inimesed muutuvad kaastundlikumaks, üksteise suhtes tähelepanelikumaks,“ tõdeb pool sajandit raadios töötanud ajakirjanik. „Ei saa ju ka mainimata jätta, et ajakirjandus on ka suur äri. Seal on võitjaid ja nagu me nüüd näeme, seal on ka kaotajaid. Nagu ka kultuuris,“ arutleb Kaja Kärner ning lisab: „See on ajastu märk. Võibolla tulevad jälle paremad ajad, loota ju võib. Nagu Alliksaar ütles, et: „Ei ole paremaid, halvemaid aegu“, nii tulebki elada selles hetkes, mis on praegu. Ja loota, et kultuur saab ikka rohkem tähelepanu kui ta praegu saab.“

„Ma olen märganud seda, et juba pikka aega me sildistame inimesi, isegi heatahtlikult. Räägime näiteks, et see tuntud telenägu või raadiohääl, ja see laieneb väga paljudele elualadele, et me kuidagi paneme inimesele sildi külge. See võib tulla sellest, et mida lihtsam on maailm meie ümber, seda kergem on meil aru saada, et mida siis justkui ühest või teisest võib oodata – et meil on siis kergem mõista ja seeläbi end kuidagi turvalisemalt tunda. Ma ei oska sellele muud põhjendust leida, et miks see nii on. Aga see teeb meie maailma üheülbalisemaks, nivelleerib seda. Ma ei tea, millest see tuleb, aga mulle tundub, et vanasti oli isiksusi rohkem,“ mõtiskleb Kaja Kärner.

Kõike on võimalik öelda, aga oluline on kuidas seda teha

Sõnavabadusest rääkides ütleb Hea sõna ja Selge sõnumi auhindadega tunnustatud raadiolegend: „No mingi enesekontroll peaks inimesel, kes saadet juhib, ju ikkagi olema. Ja mulle tundub, et rahvusringhäälingus see on kõikidel olemas, ma julgen selle vastutuse oma kolleegide eest võtta. Aga see president Kersti Kaljulaidi öeldud lause „Sõna on vaba“ muutus õige ruttu omaenese paroodiaks. Mina ise tunnen, et sõna on vaba – ma arvan, et on küll. Hukka mõistes ei pea ju ilmtingimata kasutama sõnu, mis eetrit ei kannata. Kõike on võimalik öelda, lihtsalt tuleb valida viis kuidas öelda.