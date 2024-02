JUHTKIRI | Heidit Kaio: suru, palju jaksad, aga tuul peaks ikka ka selja tagant olema

„No proovime,“ ütles Navitrollale meie kaasautor Karl Käsnapuu, kes kirjutab ajakirjas kolumne kaduvusest, kui kuulsal kunstnikul külas käis. Navitrolla jäi jalapealt seisma: „Sa lähed proovima...!?“ Valis siis hetke sõnu ja osatas: „Proovides saab sust lõpuks vaid üks suur proovija!“ Nii see on, et õnne võib olla, aga tegutsema peab ikka ka.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi hiljutise Eesti visiidi valguses ja sõja alguse kohutava tähtpäeva lähenedes on tumedaid tundeid palju. Me peame meeles pidama, et kuigi rindelt ei tule võidukaid uudiseid, käib sõda iga päev, iga päev hukkub kümneid inimesi. Sõja algusest saati on meie ajakirja päises olnud kiri „Mõtetes Ukrainaga“. Ei, me ei ole seda sinna unustanud, vaid oleme arutanud, et kui võtaksime selle ära, oleksime alla andnud.