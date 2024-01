Uimastite tarvitamine kui trikiga teema. Kõrvaltoimed on eripärased ja mõju eri inimestele samuti isemoodi

„Ma naersin vaimustusest. Kõik need suured küsimused elu mõttest, universumist ja muust said vastuse kõige värvilisemal ja psühhedeelsemal moel, mida võib ette kujutada.“ Shorney teine rännak kaks nädalat hiljem oli tumedamapoolne. „Nutsin palju. Tegelesin teemadega, mida kogu elu välditakse või maha surutakse. See oli päris hirmutav.“ Kahe lapse isa Shorney on pikaajalises suhtes. Ta on endine ajakirjanik, kelle sõnul on maailm olnud tema jaoks olnud lame ja hall koht. Ta on aastakümneid võidelnud depressiooniga. Kolm aastat tagasi registreeris ta end Londoni Imperial College’i vabatahtlikuks katsealuseks, kus uuriti psilotsübiini toimet.