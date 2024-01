Raadiohääl Ingrid Peek on tagasi oma podcastiga: mind tabas mingi eriline rõõmulaine

Esimese saate külaliseks oli Lenna Kuurmaa ja kuulajad leidsid selle kohe ka üles. Sel reedel on külas Marika Vaarik. „...ja nii see lugu kulgema hakkab,“ ütleb Ingrid.

Ingrid rõõmustab, sest „asjatundjad on juba viimase aastakümnekese tuututanud, et „it’s golden age of audio“ ehk käes on audio kuldajastu, sest heli saab kuulata ka muid asju tehes ja audio saab olla su saatja ja kaaslane ka igapäevase eluga toimetades.