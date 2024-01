KUULA | Lenna Kuurmaa: õnneliku lähisuhte valem on ausus, avameelsus, lugupidamine ja teineteise hoidmine

„Ilmaveere keskuse rajamine on meile Lauriga kindlasti olnud ka väga suur väljakutse, sest seal oleme me ka äripartnerid ja oleme võtnud ette väga suure projekti. Seda kõike toetab kindlasti see, et Lauri õpib Tartu Ülikoolis magistriõppes tehnoloogia- ja ärijuhtimist, mina seal kõrval olen lillelaps ja loomeinimene, kunstnik ja muusik. Tema on aju ja mina looming. Võibolla see ongi see ideaalne kombo, sest me oleme täna ju õnnelikud seal, kus me oleme,“ tõdeb Lenna. Ta lisab, et ka sotsiaalne intelligentsus on inimsuhetes väga oluline komponent.