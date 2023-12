KUULA | Suhtejutud. Ahastuses naine: puhken juba eos nutma, kui mõtlesin jõululauas venda mõnitavale isale ja purupurjus onule

Signaali taolise teema aruteluks said saatejuhid Eesti Naises avaldatud loost jõuludepressiooni kohta, mida oli omakorda sattunud lugema üks saate kuulaja. Viimane kurtis toimetusele saadetud pikas kirjas, et temal on tihti pühade ajal hoopis vastupidi: depressioon on asendunud väga toimeka ajaga, mis aga tähendab seda, et kogu selle virr-varri juures tekib jälle teistpidi stress. „Olen reaalselt istunud jõuluõhtul enne küllaminekut kodus ja nutnud. Seda kõikse stressist, et on detsember ja järjekordne jõulupidu, kus toimub iga aasta sama jama,“ rääkis kuulaja oma kirjas.