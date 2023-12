Püha aeg, raske aeg? Eia Uus: olin teki all ja arvasin, et mul on pingelangus möödunud aastast – tegelikult toibus närvisüsteem jõululaupäevast

Täiskasvanuna sattusin järjest ametitesse, kus 23. detsembrini oli tööl marukiire, aasta kõige kiirem aeg – vaja kõik asjad maha müüa, kastanid tulest tuua ja aastaeelarved täita. Mingis vanuses isegi käis ajudele see, et ei saa rahus poes käia kaks kuud, ilma et kogu aeg „tiliseb-tiliseb“ kusagilt kõlarist ei kostaks, või kokku ei põrkaks põlevate silmadega ostuhulludega. Pandeemia ajal tekkis lõpuks äratundmine jõulude tegelikust tähendusest – kaunistame kodu, et õuepimedus meid alla ei neelaks, tähistame talvise pööripäeva möödasaamist, vaatame tagasi olnud aastale ja tõmbame hinge, oleme tänulikud inimeste eest oma elus.