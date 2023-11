Uuring: pettused ohustavad lisaks rahakotile ka inimeste vaimset tervist

Inimesed, kes on pettuse ohvriks langenud saavad kinnitada, et sellega kaasnenud tagajärjed ei ole meeldivad.

Luminori tellimusel läbiviidud uuringust selgub, et kõige levinum pettusega kokkupuute tagajärg on mainekahju ja ajakulu, sellele järgnevad mentaalsed raskused ning rahaline kahju.

Just mentaalne aspekt oluline nüanss, millele finantspettustest rääkides pole varem suurt tähelepanu pööratud.

„Aasta jooksul mõne petuskeemiga isiklikult kokku puutunud inimestest iga kümnes tõdes, et kelmuste korral on oluliseks tagajärjeks ka mentaalsed raskused. Inimeste vaimse tervise mõõde annab pettuste teemale uue kihi, millega on vaja arvestada,“ ütles Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik.