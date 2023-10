Vaimse tervise kuul uurivad psühhoanalüütik ja muusikud kontserdilaval pahelisust

“Patt on edasiviiv jõud, kui seda mitte kanda endas, vaid suunata kunsti,“ ütleb psühhoanalüütik Ruta Juzulenaite. “See oleks ka üks võimalus inimese eluteekonnal patust vabanemiseks. Ja läbi ajaloo on oh kui palju põnevaid ning eredaid näiteid“. Just sellise kavaga me esinejad lavale tulevadki. Psühholoog avab seitsme surmapatu olemust ja videokujunduses näeb Francisco Goya ja Hieronymus Boschi teemaga haakuvaid maale. Muusikast kõlab näiteid nii suurteostest (näiteks Bizet ooperist “Carmen“ ning Prokofjevi balletist “Romeo ja Julia“) kui ka kergemast repertuaarist (Kanderi “Cabaret“, Brecht-Weilli “Kolmekrossiooper“).