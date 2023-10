Karl Käsnapuu: inimesed, kes ei karda surma, ei karda ka elada

Neist harvadest vestlustest jäi mulle meelde, et pärast seda, kui ütlesin oma tegevusala, küsiti esiteks: kas tõesti on nii, et sellest, mis leiab aset pärast surma, räägitakse vaid head? Ning mitmel puhul järgnes teinegi küsimus: kas positiivne jutt surmajärgsusest võib ehk ohtlik olla? Sest kuidas peaks inimene leidma endas jõudu, et raskuste ilmnedes edasi elada, kui teab, et siitilmast minnes on kõik nii hästi?