LUGEJATE KIRJAD | „Ka ajakiri võib olla teinekord rohi ja plaaster korraga“

Märkasin Hedvig Hansoni loo pealkirja. Lugesin „Rahutusest ja lahutusest“: liiga täpsed kirjeldused, liiga valus. Rohkem ei taha, sest tunnen end sama õrna, tundliku ja haprana. Tema valu mind ei aita, aga on lohutav teada, et ma ei ole ainus olend, et niimoodi seda läbi elan.

Siis lugesin lugu „Hapraks kulunud elulõng“ – nii tähtis ja kõige vajalikum lugu üldse. See liigutas mind ja ma mõistan, et abi vajavad ka need, kes on sellise inimese kõrval, kes suitsiidimõtetega vaevleb. Aitajat peab ka aitama. Ma nii loodan, et selliseid lugusid ei jagata mitte ainult ajakirjades, vaid ka lasteaias, koolis ja töökohtades, kus me iga päev käime. Kui kodus on juba asjad „hukas“, siis teinekord inimene avab end veidike tööl, nagu selle loo alguseski, et me oskaksime ja oleksime valmis reageerima.