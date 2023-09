LUGEJATE KIRJAD | Mis mõtteid tekitas Eesti Naise augustinumber?

Südamest südamesse

Nii südant liigutavat „südamelugu“ kui Anly Jakobsonist pole ammu lugenud. Siin jääb sõnadest puudu, lihtsalt loed ja pisarad jooksevad. Ka lugu Saara Piusist liigutas mind väga. Nad mõlemad on nii palju üle elanud, aga igast olukorrast võitjana välja tulnud. Edu neile mõlemale.

Lugu David Vseviovist pani mind uuesti meelde tuletama, et ka minul on oma lapsepõlvelõhnad. Ootasin alati vanaisale külla minekut, sest seal polnud elektrit. Tuba valgustasid seinal rippuvad petrooleumilambid ja laual ootas rosolje. Vaike Valgamaalt

Seekordses Eesti Naises kõnetas mind enim 35aastase Anly lugu elust võõra südamega. Nimelt jäi lugedes kõlama sõnum, kui tähtis on õigel ajal arsti poole pöörduda. Et saada asjatundlikku abi ning säilitada elukvaliteet ja töövõime. Et olla olemas oma pere ja lähedaste jaoks. Enda jaoks peab aega leidma, vajadusel kõik muu ajutiselt pausile panema. Sest Ema ei asenda ju keegi. Riina Tammiste

Elust, nagu see on

Sattusin nädal tagasi raamatukokku ja võtsin koju portsu Eesti Naisi. Olen varem ka olnud ajakirja tellija ja lugeja, aga pereinimesena ei jää palju aega lugeda, seepärast teen seda pisteliselt. Oli tahtmine taas lugeda elust inimeste lugude kaudu. Teemade ring on lai ja neist kirjutatakse sädistamata, liigse ilustamiseta. Viimast pole vajagi, võltsi sillerdust on rohkelt meie ümber. Ja elu on ju oma olemuselt ikkagi ilus... Lood mõjuvad teraapiliselt, justkui me pole üksi oma murede ja rõõmudega siin maailmas.

Aitäh teile, et hoiate lugejaid põnevate lugudega, toetate, puudutate hinge, annate põnevate ja toredate Eesti inimeste lugude kaudu helgust ja lootust edasi minna! Krista

Ausalt lahutusest