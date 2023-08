„Arvasin, et mind vaevab mingi unikaalne vaimse tervise probleem, mida ainult alkohol suudab kontrolli all hoida.“ Mihkel Raud ärevushäirest

„Sellest on nüüdseks üle 30 aasta, kui esimene paanikahoog mu Tallinna kesklinnas kätte sai,“ tunnistab Mihkel Raud. Teda aitas enim teadmine, et ta ei ole oma seisundiga üksi. „Just seetõttu räägin oma ärevushäirest avalikult ja häbenemata.“

„Hirmsaid, ent aktuaalseid teemasid“ jagub igale põlvkonnale ning kus üks muretseb sõja või näljahäda pärast, seal kurdab teine aeglase netiühenduse või kohaliku toidupoe nigelavõitu avokaadovaliku üle. Ükski teema pole mõistagi vähem tõsine kui teine, kõik sõltub alati ja ainult teema tõstataja vaatenurgast. Mis seletab ka viimase aja porinaid, kui keegi – enamasti mõni poptäht või tuntud ettevõtja – räägib läbipõlemisest. Ja räägib kirglikult ning avalikult, sest läbipõlemine on suur probleem. Porin kõlab aga vaata et kirglikumalt, sest mis viga popstaaril või firmajuhil läbi põleda, neil raha piisavalt, et kuude kaupa sanatooriumis rehabiliteeruda (või mis iganes moesõna teki all lesimist kõige paremini kirjeldabki). Püüa sa aga lihtinimesena läbi põleda, sellest ei kirjuta ükski ajaleht! Üleüldse on läbipõlemine üks pseudoteema, millega ajakirja Tervis kaanele ronida, poriseb kodanik tänavanurgal ning elab oma elu edasi.