Kuidas taastada usk iseendasse ja oma võimetesse, kui oled töö kaotanud?

Oluline on mõista, et töö kaotamine ei mõjuta ainult inimese majanduslikku turvatunnet, vaid ka vaimset tervist. Uuringute järgi on töökoht seotud identiteedi ja enesekindlusega, see pakub sotsiaalseid võrgustikke, rutiini ja struktuuri. Nende kaotamine võib mõjuda laastavalt enesekindlusele- ja usule, tõugata sotsiaalsesse isolatsiooni, põhjustada stressi, ärevust või koguni depressiooni.