„Minu maailm jätkus justkui aegluubis.“ Mida õpetas ootamatult tekkinud võimalus surmauurija Karl Käsnapuule elu lõpu üle?

Nimelt ühel ilusal päikeselisel talvepäeval uitasin tasakesi avaral jääl. Tegin vahepeal peatuse, et nautida rahus seda säravat hiilgust. Oma varvaste ees märkasin pea nähtamatut mõttelist joont, millest alates tundus valgus veidi erinevalt helkivat. Tegin omaette naljagi, et ega see peidetud jääpragu ole. Aga no ei saanud olla, sest terve talve kestnud krõbe külm oli jääkatte kasvatanud haruldaselt paksuks. Nii paljut mu sisetunne siiski mõjutas, et enne järgmist sammu otsustasin eesolevat lund pisut varbaga toksida...