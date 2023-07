Keiti Vilms: ma ei varja seda, et ketamiini micro-dosing on mind väga palju aidanud

Eestis on nüüd võimalik mõnes kliinikus ketamiinravi teha. „Hea, et saab, ammu on juba aeg. Ära võiks kaduda ka stigma, et kui teed mikrodoosi, oled kohe narkomaan,“ ütleb Vilms ja lisab, et alkohol, unerohi ja Xanax on inimkonnale palju suurem nuhtlus. „Olin ise ka pikalt Xanaxi-sõltlane.“

Küsimusele, mida keta temaga teeb, vastab Vilms: „Vahel mitte midagi, aga vahel avab sisemuses täpselt õiged uksed.“

Tervenemise teel jõudis Vilms eneses tagasi nelja-aastase lapseni. „Panin talle käed ümber ja sain aru, et meie oleme üks, et ma saan nüüd ise seda last kaitsta. See oli võimas vabanemise tunne, saada iseendale lapsevanemaks! Aga mul võttis 40 aastat, et sinnani jõuda.“

Vilms märgib, et need aastad pole teda maha murdnud. „Mingil hetkel arvasin, et kõik parem on juba seljataga: parimad aastad, naerud ja sõprused. Kuni pöörasin asja ümber: ei, põhiprogramm on tehtud, nii et nüüd hakkan elama!“

Loe Keiti Vilmsi lugu pikemalt SIIT.