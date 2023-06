Keit Pentus-Rosimannuse unustamatu intervjuu: sellist küsimust ei oleks mehelt küsitud. See oli nii ebaõiglane!

Tänaseks on Pentus-Rosimannusest saanud üks Eesti kõrgemaid ametnikke Euroopa koridorides, Euroopa kontrollikoja liige, kuid ta mäletab senini oma vastuseid. Teise küsimuse peale tõenäoliselt naeratas malbelt ning keerutas, et „kui tuleb õige aeg.“ Need küsimused on jäänud teda vaevama.

„Ma ei kujutanud ette, et sellist küsimust oleks küsitud 28aastaselt mehelt. See vahetegemine oli nii ebaõiglane! Mitte isiklikult, vaid ka üldiselt – miks mind kui naist püütakse selliste asjade kaudu defineerida?“

Tema sõnul näitas see selgelt, kuidas sel ajal oli poliitikamaailm ja riigi juhtimine üles ehitatud meestele. Olukord võib küll tänaseks olla edasi liikunud, kuid Pentus-Rosimannus märgib, et talle on siiski silma hakanud, et algajal naispoliitikul napib tihti enesekindlust. Saalis istutakse pigem tagaritta, kuigi teadmised lubaksid laval olla! Lisaks närib süütunne, et kas pere saab äkki tööl edukas olemise tõttu liiga vähe tähelepanu? Ja kas saadakse ikka kõigega hakkama?