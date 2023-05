KAANELUGU | Keit Pentus-Rosimannus Luksemburgis: ma ei lasknud endale kunagi ligi mõtet, et ei sünnita last. Võin kasvõi läbi halli kivi minna!

Keit Pentus-Rosimannus oli 45aastane, kui tõi ilmale oma esimese lapse. Keit ütleb, et lapseootele jäämine võttis kaheksa aastat ning ta on lapsesaamise nimel teinud peaaegu kõik, mis meditsiinis võimalik on. 2023. aasta kolmandal päeval maandusid kolm Rosimannust Luksemburgis.