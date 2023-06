„Ka Saksamaal räägitakse alles nüüd.“ Küüditamist uurinud ekspert: mitmed olulised küsimused on jäänud lahti rääkimata

Et taasiseseisvumise järel neid küsimusi ei lahatud, on samas ka mõistetav. 1990ndatel ei teadnudki keegi midagi. „Venemaa ju midagi ausalt ära ei rääkinud. Levitati desinformatsiooni, üritati toimunut pisendada ja vastutust kohalike kaela veeretada.“

Kahar nendib samas, et raske on muuta aja jooksul kujunenud uskumusi nii üksikisiku kui ka ühiskonna tasandil. Sõltumata sellest, mis suunas dokumendid näitavad.

„Mäletan, et ühele kannatanule tutvustasime menetluse käigus kogutud tõendeid. Kirjeldasime tema pere küüditamise protsessi, et küüditamise põhjuseks oli see ja julgeolekuohvitser tegi seda. Tema ajas vastu: „Ei, ma tean täpselt, et külamees x oli küüditamise põhjustaja. Kus on tõend tema kohta?“ Ei õnnestunudki ümber veenda,“ meenutab Kahar.