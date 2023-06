ÜLESKUTSE | Teeme pühapäeval koos miljon sammu vaimse tervise heaks!

Paljude jaoks on liikumine igapäevarutiini osa. Kuid palju on ka neid, kelle jaoks esimese sammu astumine on raske. Kutsu sõber ka kaasa ja teema koos miljon sammu vaimse tervise heaks. Oma pühapäeval, 18.06.2023 tehtud sammud pane kirja veebilehel www.eestinaine.ee/miljonsammu hiljemalt 20.06.2023.