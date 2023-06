Ekspert annab nõu! Miks peaks suhtes olles flirtima ja keda võrgutada?

Kes ei tahaks, et partner huvituks, kes ei ihkaks lahket pilku, kellele oleks naer suhtes liigne, keda jätaks külmaks mänguline rõõmsameelne tähelepanu? Ent ometigi teame, et argipäevaste tülide, raskuste ja väsimuse tagajärjel on mängulisus esimene, mis suhtest kaob. No mida sa ikka lahkelt naeratad, kui sa oled oma partneri peale mingil põhjusel tige, kui su ootused pole täitunud, lootused on luhtunud, pettumused kuhjunud ja kraanikauss on pesemata nõusid täis.