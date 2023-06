Kelle munarakud sobivad? 10 olulist asja, mida munarakudoonorluse kohta teada

See tähendab, et üha enam on vaja ka abistajaid, kes oleks nõus oma munarakke loovutama. Üks võimalus on abivajajatele annetada enda tarbeks külmutatud munarakke, kui neid ise enam kasutada ei soovita. Teine võimalus on minna munarakudoonoriks.