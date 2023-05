Noor naine hakkas iseendale munarakudoonoriks. „Iga kord, kui kliinikust mööda sõitsime, naljatasime, et näe, lapsed elavad seal!“

Reelika ja tema abikaasa Rain otsustasid pärast kolme aastat koosolemist, et nad on lapse saamiseks valmis. Asjal oli üks aga: Rain oli naisele juba suhte alguses avameelselt rääkinud tema pere mehi kimbutavast terviseprobleemist. „Ta rääkis mulle, et tema suguvõsas on levinud spermaprobleemid. Lihtsalt öeldes on selle pere meestel aeglased ujujad,“ seletab Reelika. Seega oli varakult teada, et loomulikul teel laste saamine võib probleemiks osutuda.