KUULA | 3 episoodi, mis on sel aastal enim Eesti Naise podcastide kuulajate tähelepanu köitnud

Eesti Naise podcastid on hea kaaslane läbi terve suve - sõltumata sellest, kus sa viibid!

Kui sind huvitavad suhteteemad, siis on sinu parimaks kaaslaseks Eesti Naise podcast „Suhtejutud“, mille teemaks on romantika ja see, kuidas olla paarisuhete alal edukas. Intrigeerivatel teemadel arutlevad ajakirja Eesti Naine peatoimetaja Heidit Kaio ja Risto Veskioja, Kroonika tegevtoimetaja veebis.