Sõjakuma jõuluajal

Nii kaugel et ei kuule

Aga nii lähedal et ei saa öösiti magada

Nii kirjutab Kristiina Ehin meie ajastust, küllap rääkides mõttes oma isa Andres Ehiniga. Kristiina on terasest sisuga naine, meie seekordse ajakirja kaanekangelane. Tema luuleread on täpsed ja avali. Ta ei kõhkle ühiskondlikus elus kanda maha löömast või bändiga Naised Köögis peent nalja viskamast.

Juhuse tahtel sattus sellesse Eesti Naise ajakirja eriti palju mehi. Lembit Peterson, Kristjan Järvi ja Ivo Linna räägivad armastusest ja naiselikkusest. „Naiselikkus saab puhkeda õide vaid siis, kui tema vastas on mehelikkus,“ ütleb Lembit Peterson. Täpselt! Üheta pole teist.

„Naised võiks olla pehmed, siledad, kenad, naeratavad,“ ütleb Ivo Linna. Pange tähele, siin pole juttu kehakaalust, jalgade pikkusest ega vanusest, vaid loomusest ja olekust. „Mulle meeldib, et Imbi minusuguse liiba-laaba venna hoiab väga hästi korras. Kõik on pestud ja kammitud,“ ütleb Ivo. Itsitan, no paras poisike. Aga aus.